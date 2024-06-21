Километровые очереди на границе с Россией в Эстонии попали на видео

Порядка тысячи человек застряли на КПП «Нарва-1» в Эстонии из-за решения властей закрыть переход на границе с Россией, сообщает гостелерадиокомпания ERR. Как отмечается, департамент полиции и погранохраны Эстонии вечером 20 июня досрочно завершил работу пропускного пункта в связи «с большой очередью на границе с РФ».

С 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска «Нарва-1» на сокращенный режим. Теперь уже более месяца он открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно. Накануне к 17:00 там выстроилась очередь примерно из 500 человек. Власти приняли решение закрыть переход досрочно «с целью обеспечения безопасности и здоровья граждан».