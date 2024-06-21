Обзор иноСМИ: «любимые самолеты Путина» и «праздник фашизма» на Евро-2024

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Anadolu: союз России и КНДР грозит миру потрясениями

Украинский кризис изменил глобальный геополитический баланс, пишет Anadolu. На фоне этого Россия сблизилась с Северной Кореей, от которой «держалась на расстоянии» со времен окончания холодной войны, отмечает турецкое агентство.

В июне президент России Владимир Путин совершил свой первый визит в КНДР за 24 года и передал послание солидарности лидеру страны Ким Чен Ыну. Путин заявил, что обе страны защищают свой суверенитет и справедливый многополярный мир от гегемонии Запада. Соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное двумя странами, напоминает военный пакт с обязательством оказать помощь в случае нападения на одну из сторон, отмечает Anadolu. Возобновление альянса России и КНДР в изменившихся условиях может создать глубокие потрясения в глобальной геополитике, предупреждает агентство.

Berliner Zeitung: Франция проиграла России в Африке

В Африке наблюдается историческое сокращение французского военного присутствия, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. СМИ сообщили, что Париж планирует сократить численность своих войск в Западной и Центральной Африке до нескольких сотен человек. Это должно быть сделано в рамках «обновленного» и «более осторожного» партнерства, объявленного президентом Эммануэлем Макроном после «горьких поражений» в Сахеле, подчеркивает газета.

В ближайшем будущем в Габоне и Сенегале останется по сотне французских военных вместо 350. А в Кот-д’Ивуаре, важнейшем партнере Франции в Западной Африке, - сотня вместо 600. В Чаде численность французского контингента должна сократиться с тысячи до 300 человек. Эксперт по Африке Франсис Лалупо заявил, что французские военные базы все чаще воспринимаются как символы неоколониализма. В последние годы в Мали, Чаде, Судане, Буркина-Фасо, Нигере и других странах произошли перевороты. Военные свергали правительства, обвиняя их в работе на Запад. Россия в таких обстоятельствах смогла укрепить военное и экономическое присутствие в этих странах, отмечает Berliner Zeitung.

WP: США недовольны украинской борьбой с коррупцией

Украинские чиновники утверждают, что «яростно» борются с коррупцией, но правительства западных стран, в том числе США, заявляют, что этого все еще недостаточно. Как сообщает The Washington Post, борьба с коррупцией становится источником все более острой напряженности между Киевом и некоторыми из его самых сильных сторонников.

Обвинения в коррупции в адрес Украины представляют постоянную угрозу для новой экономической и военной помощи стране. Почти каждый месяц к череде громких арестов и увольнений в Киеве добавляется новое дело. В конце мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского в незаконном обогащении. Утверждается, что он купил недвижимость, машины и другое имущество на сумму, которая более чем в десять раз выше его официального дохода. Недавняя встреча Зеленского и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена была напряженной: Зеленский выразил признательность за военную помощь США, но был разочарован вниманием Блинкена к коррупции, рассказали осведомленные источники WP.

Праздник фашизма и футбола»

Сербское издание «Политика» назвало Евро-2024 «праздником фашизма и футбола». В статье утверждается, что болельщики Албании и Хорватии на трибунах продемонстрировали «страстное, кровожадное и объединяющее желание убивать сербов».

Как отмечает «Политика», если бы не технологии и световая реклама с надписью Евро-2024, «можно было бы подумать, что на дворе 1944 год». Газета назвала происходившее на трибунах «настоящим сербофобским зрелищем», отметив, что футбольные фанаты использовали знамена с символами движения, которое Сербия признала террористическим. Ранее Сербия пригрозила сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет футбольные федерации Албании и Хорватии за болельщиков, скандировавших «убей серба».

«Самолет Путина - символ российской стойкости и силы»

Когда президент России Владимир Путин едет за границу, чтобы укреплять альянсы и развивать связи в сфере безопасности, он часто выбирает самолеты Ил-96 советской разработки, пишет The New York Times. На этой неделе он посетил Северную Корею и Вьетнам именно на таком самолете, отмечает газета.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно заявил, что президентские самолеты очень надежны. NYT подчеркнула, что российские авиакомпании уже не используют Ил-96, но Путин, «похоже, непоколебим в своей приверженности» этому самолету. На Ил-96 он вылетал на переговоры с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии в 2023 году. Еще один Ил-96 из правительственного парка не так давно садился в аэропортах Вашингтона и Нью-Йорка, чтобы забрать российских дипломатов. По версии NYT, используя самолет советской конструкции, Путин стремится продемонстрировать российскую стойкость и силу.