Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в список террористов и экстремистов) признал успешность стратегии Владимира Путина в конфликте, призвав задуматься, что произойдет с республикой через полгода. Его слова приводит YouTube-канал Ксении Собчак "Осторожно: Новости".

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"Стратегия Путина имеет все шансы на успех… И это еще один повод подумать [Украине] – не надо ли нам сейчас здесь остановиться, поскольку через полгода, заплатив еще десятками тысяч жизней и разрушенной экономикой… Не пора ли остановиться двум народам здесь?", - заявил Арестович.



Он задался вопросом, что произойдет на Украине со светом, войсками, западной помощью через полгода, и хватит ли у Киева сил провести очередную мобилизацию в случае больших потерь.

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До этого Арестович связал завершение конфликта Москвы и Киева с изменениями во внутренней политике Украины, которой необходимо сделать "исторически правильный выбор".