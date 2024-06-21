Что пишут иностранные СМИ о визите Путина в Ханой

Президент России Владимир Путин 20 июня посетил с государственным визитом Вьетнам. Таким образом завершилась его поездка по странам Восточной Азии, которая длилась с 18 июня.​​​ Реакция мировых СМИ на приезд российского лидера в Ханой — в подборке ТАСС.

Вьетнам

Газета Tuoi tre:

"По словам директора Института европейских исследований Вьетнамской академии общественных наук Нгуен Чиен Тханга, этот визит Владимира Путина очень важен для вьетнамско-российских отношений. Он свидетельствует о стремлении РФ к дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в новых условиях сложной геополитической конкуренции. Несмотря на произошедшие исторические изменения, привязанность народов двух стран друг к другу всегда оставалась сильной, и это способствовало тому, что политические отношения между Ханоем и Москвой всегда сохраняли высокий уровень взаимного доверия. Для России Вьетнам стал приоритетным направлением в ее стратегии разворота в сторону Азии, в то время как Вьетнам рассматривает РФ как ведущего партнера во внешней стратегии страны. Регион АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — прим. ТАСС), в том числе Вьетнам, играет для России важную роль наряду со странами постсоветского пространства, Арктикой и Евразией, включая Китай и Индию".



Газета Quan doi nhan dan:

"Государственный визит президента Российской Федерации во Вьетнам подошел к концу, открыв новые страницы в традиционной дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Россией".



Газета Lao dong указывает, что визит президента России стал очередным достижением вьетнамской "бамбуковой дипломатии" (подход, предполагающий гибкость и сбалансированность в политике).

Китай

Газета China Daily не дает собственной оценки визиту, но приводит мнение эксперта сингапурского Института изучения Юго-Восточной Азии Нгуен Тхи Ха:

"Руководство и народ Вьетнама всегда воспринимали Россию как очень хорошего старого друга. Россия по-прежнему важна для Вьетнама как ключевой поставщик военного оборудования и энергоносителей, в связи с чем вьетнамское руководство поддерживает хорошие отношения с РФ ".



Газета Global Times:

"Вашингтону следует прекратить мечтать, что США будут помыкать Вьетнамом, поскольку мировой порядок, ориентированный на гегемонию США, распадается. Вашингтон должен научиться вести дела с другими суверенными государствами на равных. <...> США должны смириться с реальностью, поскольку их попытка изолировать Россию путем принуждения других государств встать на сторону Соединенных Штатов оказалась напрасной, отметил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун".



США

Газета The Washington Post:

"Остановка Путина в Ханое стала частью последовательной политики по укреплению международной поддержки его страны перед лицом растущих усилий Запада по ее ослаблению, в том числе с помощью более жестких санкций. Для Путина визит во Вьетнам — это шанс продемонстрировать, что Россия по-прежнему имеет влияние в мире. Вьетнам — "значимая страна в значимом регионе", которую все чаще "обхаживают" мировые сверхдержавы".



Телекомпания CNN:

"Двухдневный визит Путина во Вьетнам вызвал раздражение в Соединенных Штатах <...>. Как и его визит в Пхеньян, поездка в Ханой может сигнализировать об углублении отношений между двумя странами <...>. Надежды Запада на изоляцию России, похоже, не оправдываются, поскольку Путин наращивает контакты с дружественными странами и пытается установить новый глобальный порядок в противовес Западу <...>".



ТелеканалABC News:

"Многие считают, что визит Путина во Вьетнам направлен на то, чтобы дать сигнал, что у России все еще есть друзья в регионе".



Газета The Wall Street Journal:

"Есть только одна страна, которую лидеры и США, и Китая, и России посетили в последний год, — Вьетнам. Президент России Владимир Путин <...> стремился использовать поездку в Азию, чтобы показать, что у него все еще есть друзья, несмотря на попытки Запада изолировать Москву".



Агентство Bloomberg:

"Ханой отмахивается от критики Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества <…>. Москва рассматривается Ханоем как противовес Пекину и Вашингтону".



Великобритания

Газета The Times:

"Турне Путина направлено на переформатирование мирового порядка <…>".



Агентство Reuters:

"11 соглашений, подписанных в Ханое, не были того же уровня, что и знаковый взаимный договор об обороне с Северной Кореей. Но теплый прием, оказанный Путину, стал достижением в области общественных связей для российского лидера".



Газета Financial Times:

"Визит Путина, который последовал за поездкой в Северную Корею и состоялся менее чем год спустя, после того как Вашингтон и Ханой вывели на новый уровень свои отношения, вызвал раздражение в США".



Телеканал Sky News:

"После его (Путина — прим. ТАСС) поездки в Северную Корею это (визит во Вьетнам — прим. ТАСС) еще более явно показывает Западу: несмотря на санкции и изоляцию России, у Путина есть друзья на Востоке".



Газета The Guardian:

"Визит Путина вызвал критику со стороны США — одного из главных торговых партнеров Вьетнама". Франция



Газета Les Echos:

"Российский президент демонстрирует западным странам, что он не изолирован на международной арене. Владимир Путин с помощью этого визита хотел укрепить торговые связи и стратегическое партнерство с коммунистическим правительством в Ханое, которое уже много лет следует принципам "бамбуковой дипломатии" — достаточной гибкости для заключения соглашений как с Москвой и Пекином, так и с Вашингтоном".



Журнал Courrier international:

"Президент России Владимир Путин завершил в этот четверг свой визит во Вьетнам, призванный прорвать изоляцию России Западом. Для Ханоя это возможность использовать Москву для утверждения своей автономии по отношению к Пекину и Вашингтону".



Германия

Газета Handelsblatt:

"Вьетнам — торговый партнер Европы — расстилает красную дорожку для Путина. Ханой стремится поддерживать хорошие отношения как с США, так и с Россией, однако все чаще вызывает недовольство своих западных партнеров. Они с обеспокоенностью наблюдают за государственным визитом Владимира Путина. США выражают недоумение по поводу того, что именно Вьетнам принимает Путина сразу после его визита в Северную Корею".



Портал t-online:

"Тот факт, что Владимир Путин сейчас посещает Вьетнам, объясняется не только хорошими и старыми отношениями. Речь идет также о влиянии в важном регионе".



Агентство DPA:

"Вьетнам стал единственной страной, которую посетили за последние 12 месяцев президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин".



Газета Frankfurter Rundschau:

"Долгосрочное партнерство между Вьетнамом и Россией продолжается. Именно на это партнерство Путин может положиться".



Италия

Газета La Stampa:

"Вьетнам становится "Эльдорадо" для международных технологических гигантов. За девять месяцев в Ханое побывали Джо Байден, Си Цзиньпин и вот сейчас Путин. Это лакмусовая бумажка, [которая говорит о] многополярности и независимости внешней политики Вьетнама, который тщательно и терпеливо развивает отношения со всеми крупными и средними мировыми державами. Это называют "бамбуковой дипломатией" <…>. В этом состоит секрет недавних успехов Вьетнама, переживающего экономический подъем, который привел к росту даже в 2020 году, когда экономика остального мира рухнула под давлением пандемии коронавируса".



Нидерланды

Газета NRC Handelsblad:

"Приглашение (Путина посетить Вьетнам — прим. ТАСС) стало неприятным сюрпризом для США… Что же побуждает вьетнамскую партийную верхушку приглашать его? Ведь как раз сейчас страна пытается укрепить отношения с Западом… Это органично вписывается в известную "бамбуковую стратегию" геополитического балансирования. Для Вьетнама это означает как можно более независимое лавирование между тремя сверхдержавами — США, Китаем и Россией… Торговля оружием также остается важным аспектом, который связывает Вьетнам с русскими… Рискует ли Вьетнам теперь разорвать отношения с США? Большинство экспертов думают, что нет… Вьетнам остается для Запада слишком ценной пешкой на международной арене".



Испания

Агентство EFE:

"Присутствие Путина во Вьетнаме через два года после [начала СВО] частично возвращает его на международную арену, поскольку эта страна, в отличие от КНДР, поддерживает прочные отношения как с США и их союзниками, так и с Китаем. С помощью визита Путина Вьетнам еще раз демонстрирует свою дипломатическую гибкость".



Газета El Mundo:

"От КНДР до Вьетнама. Месяцем ранее остановка была в Китае. Помпезные церемонии приветствия, жесты соучастия, множество объятий и подписание коммерческих, технологических и военных соглашений. Владимир Путин, которого на Западе считают изгоем, похоже, стремится продемонстрировать, что у него все еще есть сильные союзники и политическое влияние на Востоке. Государственный визит во Вьетнам необходимо рассмотреть с геополитической точки зрения. Ханой позиционирует себя в качестве все более важного игрока в глобальных играх за власть. Он не примыкает ни к какой стороне, и менее чем за год с ним [успели] "полюбезничать" США, Китай, а теперь и Россия".



Газета La Vanguardia:

"То, что вьетнамцы не держат зла на американцев, — Джо Байден во время своего осеннего визита договорился поднять отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства — не означает, что они разлюбили Россию... Но Путина в Ханое любят не только за то, что он русский, но и за то, что он Путин. Именно он, начиная с 2000 года, возрождал отношения".



Венгрия

Интернет-издание Telex:

"Путин, похоже, пользуется полной дипломатической поддержкой не только в Северной Корее, но и во Вьетнаме".



Швейцария

Газета Neue Zürcher Zeitung:

"Президент России Владимир Путин своим визитом во Вьетнам добился внешнеполитического успеха. Он продемонстрировал Америке и Европе, что не изолирован в вопросах внешней политики. Реальное послание Путина заключается в том, что он вернулся на мировую арену, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом. Государственным визитом Путина Вьетнам демонстрирует гибкость внешней политики и искусство использовать крупные державы в своих интересах".



Газета Tages-Anzeiger:

"Международному сообществу, которое несколько дней назад собралось на конференции [по Украине] в швейцарском Бюргенштоке, но не пригласило Россию, Путин дает понять, что у него все еще есть друзья, просто теперь они в другом месте".



Польша

Газета Gazeta Wyborcza:

"C политической точки зрения визит в Ханой стал успехом как для Путина, так и для принимающей стороны".



Литва

Портал газеты vz.lt:

"Россия подает сигнал, что, несмотря на [СВО] на Украине, Азия не подвергает ее изоляции. Вьетнам укрепляет традиционные отношения, но одновременно диверсифицирует связи с новыми партнерами. Он остается нейтральным по отношению к [СВО] на Украине, однако этот нейтралитет становится все более сложным".



Словения

Газета Delo:

"Визит российского президента во Вьетнам стал еще одной жемчужиной во "внешнеполитическом ожерелье", с помощью которого Путин бросает вызов западным санкциям и решению Международного уголовного суда в Гааге. Хотя это ожерелье натянуто довольно туго, у российского президента получается дать понять, что у него все еще есть друзья в мире и что Западу не удастся изолировать Россию до такой степени, которая могла бы привести к ее поражению… Визит Путина прежде всего показывает, что об азиатских странах нужно думать с точки зрения их интересов, а не исходя из ожиданий Запада... Путин стал символом сопротивления Западу".



Япония

Газета Nikkei shimbun:

"Россия воспринимается Вьетнамом как помощник при балансировании дипломатических отношений с Пекином и Вашингтоном".



Японское общественное телевидение NHK:

"Россия, судя по всему, посылает сигнал Европе и США, с которыми находится в противостоянии из-за ситуации на Украине, демонстрируя свое сотрудничество с Вьетнамом, который сам укрепляет связи с США и другими странами. Россия хочет оказать сдерживающий эффект на страны Запада".



Южная Корея

Агентство Рёнхап:

"Действия [российского лидера] стали заявкой на то, чтобы возглавить новый миропорядок, превратить его из западноцентричного во главе с США в многополярный <…>. В условиях развертывания новой холодной войны бдительность Запада усиливается до предела".



Австралия

Газета The Australian:

"Россия и Вьетнам — близкие союзники со времен холодной войны, и потому неудивительно, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Ханой страны пообещали углублять связи и укреплять союзнические отношения".



Газета The Canberra Times:

"Следует признать, что Россия очень важна для Вьетнама. РФ — крупнейший поставщик военной техники в эту страну, а российские технологии геологоразведки помогают Ханою поддерживать претензии на проведение независимой политики в спорном Южно-Китайском море".



Телеканал SBS:

"(Итоги визита Путина во Вьетнам — прим. ТАСС) говорят о том, что Россия далека от международной изоляции, по крайней мере в Азии, <…> а Вьетнам укрепляет устоявшиеся отношения, одновременно диверсифицируя связи с новыми партнерами". Турция



Телеканал NTV:

"Аналитики говорят, что обе стороны, скорее всего, обсуждали, как вести бизнес, не сталкиваясь с западными санкциями".



Телеканал TRT Haber:

"Пресс-конференция, которую Путин провел во Вьетнаме по итогам визита, носила исторический характер. Прозвучавшие заявления были не просто дипломатическими декларациями, отражающими обеспокоенность России. Каждое предложение и каждое слово выражали видение России в отношении мировых проблем в самых простых формулировках. <…> В речи Путина выделяются два момента. Первый — построение региональной архитектуры безопасности в Азии…. Второй заключается в том, что Россия сегодня не представляет себе мир биполярным, как в годы холодной войны. В мире, который она видит, наряду с Китаем и США в качестве центров каждый континент имеет свой собственный вес в международной политике. Россия, которую считали ослабленной в результате [СВО], находится в более сильном положении, чем в 2022 году. Россию, чей экономический вес растет, несмотря на введенное эмбарго, больше не следует рассматривать только как военную державу. Наряду с развитием экономической мощи оживляются и дипломатические связи. Со вступлением России в шахматную партию в Восточной Азии ход игры изменился. Теперь государства региона повернутся лицом не только к США и Китаю, но и к России. Вступление России в игру стало большим сюрпризом как для США, так и для государств региона".



Саудовская Аравия

Газета Asharq al-Awsat: