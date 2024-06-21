Сестра Ким Чен Ына пообещала пообещала жесткий ответ на действия Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон осудила запуск в направлении КНДР листовок северокорейскими перебежчиками, которые проживают в Южной Корее. Она заявила, что у них будут серьезные проблемы на этом фоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

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Как написало агентство Рёнхап, организация проживающих в Южной Корее северокорейских перебежчиков накануне вечером снова осуществила запуск в направлении КНДР ряда крупных аэростатов с 300 тысячами листовок, USB-флеш-накопителей и однодолларовых купюр.

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Сестра лидера КНДР назвала этих людей «отбросами». И они, как заявила Ким Ё Чжон, «получат осуждение со стороны своих граждан».

«И поскольку они снова сделали то, что их очевидным образом просили не совершать, вполне естественно, что случатся дела, которых можно было бы и не делать», - подчеркнула она.



В листовках говорилось, что единственная родина 80-миллионной корейской нации - Республика Корея (официальное название Южной Кореи), и она любит жителей Северной Кореи. При этом, по словам организаторов акции, им пришлось производить запуск из другого места, поскольку на изначальное место отправки шаров прибыли представители местных властей.