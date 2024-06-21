Алиев предложил прекратить работу Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время разговора по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней институтов. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе президента отметили, что по мнению Алиева давно пора официально прекратить деятельность Минской группы ОБСЕ, так как она не функциональна. Он считает, что так получится закрыть страницу конфликта, ставшего пережитком прошлого.

Алиев во время беседы также обсудил многолетнее сотрудничество между США и Азербайджаном в энергетической сфере и выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между делегациями стран.

До этого действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Мальты Ян Борг на пресс-конференции в Ереване заявил, что поддерживает процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

В мае главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе переговоров пришли к договоренности о продолжении переговоров по вопросам мирного соглашения.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.