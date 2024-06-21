Президент Молдавии Майя Санду сообщила о подписании указа о начале переговоров по вступлению республики в Европейский союз. ТАСС

Постоянные представители 27 стран ЕС согласовали начало переговоров о вступлении в объединение Молдавии и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе председательства Бельгии в Совете Евросоюза. Вечерняя Москва

Ранее стало известно, что президентские выборы в Молдавии пройдут 20 октября, такое решение принял парламент республики. На эту же дату правящая партия PAS назначила проведение референдума о вступлении в Европейский союз. RT на русском