«Заклинатель Трампа» и «тефлоновый политик»: западные СМИ о новом генсеке НАТО

Назначение уходящего в отставку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО оказалось в центре внимания западных СМИ, которые назвали его «заклинателем» бывшего президента США Дональда Трампа и «тефлоновым» политиком. Самые интересные статьи на эту тему в материале «Рамблера».

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Рютте сменит действующего генсека альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. Кандидатуру 57-летнего Рютте 20 июня утвердили все 32 члена НАТО. Первоначально против этого назначения выступали Турция, Венгрия и Румыния, однако они изменили свою позицию после переговоров. Накануне стало известно, что единственный соперник Рютте на этот пост - президент Румынии Клаус Йоханнис - заявил об отзыве своей кандидатуры.

Рютте называют «тефлоновым Марком» за умение не запятнать себя скандалами, также у него есть еще одно необычное прозвище – «заклинатель Трампа». Об этом пишет газета The Guardian.

«Многие считают, что Рютте спас саммит НАТО в 2018 году, поговорив с бывшим президентом США, который может вернуться в Белый дом после ноябрьских выборов, Дональдом Трампом по поводу расходов на оборону», - отмечается в статье.



При этом журналисты издания обратили внимание на «голландскую прямоту» Марка Рютте, которую он продемонстрировал на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что Европа должна работать «с теми, кто находится на танцполе».

«Все это нытье и стенания по поводу Трампа я слышу постоянно в последние пару дней, давайте прекратим это делать», - заявил он тогда.



Politico отметило, что уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов был согласован на должность генсека НАТО, проведя семимесячную предвыборную кампанию, и должен приступить к своим обязанностям «в критический момент».

«Он вступит в новую должность 2 октября, чуть более чем за месяц до выборов в США, которые определят судьбу военного альянса. Бывший президент США Дональд Трамп, нынешний кандидат от Республиканской партии, пообещал остаться в НАТО, но пригрозил сократить американскую помощь Украине в случае своего переизбрания», - говорится в статье.



При этом наблюдатели отдают должное способности Рютте «заключать сделки с разными политиками», а бывший президент США даже удостоил его похвалы, отметив, что «ему нравится этот парень», пишет газета.

По данным The Associated Press утверждение Рютте на пост генсека НАТО состоится на встрече послов альянса в ближайшие дни или на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

«Генеральный секретарь председательствует на заседаниях и иногда проводит деликатные консультации между 32 странами-членами НАТО, чтобы гарантировать, что организация, действующая на основе консенсуса, будет продолжать функционировать. Лидер НАТО также следит за тем, чтобы решения претворялись в жизнь, и говорит от имени всех членов», - напомнило агентство.



Для того, чтобы заручиться поддержкой Венгрии, Рютте пообещал выполнить обязательства, взятые на себя уходящим в отставку генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Таким образом, Венгрия сможет отказаться от деятельности НАТО по поддержке Украины, например, от плана альянса по усилению контроля над военными поставками Киеву и обучению украинских войск, а также от долгосрочной финансовой поддержки, отмечает The Financial Times.

Ранее Рютте рассказал, что продолжит жить в Гааге после начала работы в НАТО. Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев планирует отдыхать, так как «потом придется много работать». Политик также заверил, что продолжит курс Столтенберга, назвав его «очень хорошим человеком».