Орбан заявил о подготовке НАТО военной миссии на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у НАТО будет военная миссия на Украине, однако Будапешт в ней участвовать не станет. По его словам, "Венгрия сойдёт с поезда".

"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится и венгры смогут с него сойти", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.



Однако он отметил, что "машиниста убедить не удалось, он сильный", и теперь "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, если он вернется в Белый дом по итогам выборов в ноябре, считает Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.