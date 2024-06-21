Китай возмутился санкциям Японии против страны из-за дружбы с РФ

Китай осудил односторонние санкции Японии против республики, поскольку торговое сотрудничество с Россией — законное право КНР. Так китайский МИД отреагировал на санкции Японии против страны из-за отношений с РФ. Ura.Ru

«Японская сторона не приняла во внимание серьезную позицию КНР и упорно злоупотребляет противозаконными санкциями в отношении некоторых государств, - подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь на брифинге. - Китай выражает в связи с этим резкое недовольство и решительный протест. Китайская сторона примет необходимые меры, мы будем твердо отстаивать свои законные права». ТАСС

Ранее Япония включила в санкционный список 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов. Говорит Москва