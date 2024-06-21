Израиль пригрозил Армении за признание Палестины

Решение Армении признать Палестину суверенным государством несет серьезные последствия для израильско-армянских отношений и является «призом» для палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Признание Арменией Палестины как суверенного государства является призом для террористов из ХАМАС», — отмечается в заявлении советника.

Он добавил, что подобные действия Еревана «будут иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении».

Ранее МИД Армении заявил о признании страной Палестины. В ведомстве отметили, что Ереван присоединился к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН с призывами к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также в армянском МИД заявили о поддержке принципа двух государств в решении израильско-палестинского конфликта.