Мир больше не следует курсу Вашингтона и не подчиняется США по одной лишь воле Белого дома. Об этом в социальной сети X Пентагона Дуглас Макгрегор.

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«НАТО, любимый альянс и республиканцев, и демократов, сейчас находится на искусственном жизнеобеспечении. Честно говоря, мир больше не следует за США», — говорится в сообщении.



Ранее заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией. По его словам, Соединенные Штаты активно применяют не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран.