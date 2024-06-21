Трамп опережает Байдена в шести ключевых штатах

Как показывают новые опросы, бывший президент Дональд Трамп опережает Джо Байдена в шести штатах, где, по традиции, определяется исход выборов главы государства в США.

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Опросы центра Emerson College и издания The Hill показывают, что 45-й президент опережает Байдена в Аризоне (в соотношении 47 к 43 процентам опрошенных), Джорджии (45 к 41 проценту), Мичигане (46 к 45 процентам), Неваде (46 к 43 процентами), Пенсильвании (47 к 45 процентам) и Висконсине (47 к 44 процентам).

Во всех шести штатах лидерство Трампа либо осталось прежним, либо выросло по результатам опросов, которые проведены изданием в прошлом месяце, прежде чем он был признан виновным Манхэттенским жюри присяжных по 34 обвинениям в выплате денег за молчание.

Опрос также показал, что Трамп и Байден имеют равные показатели по 45 процентов каждый в Миннесоте, которая с начала Великой депрессии поддержала республиканца на посту президента всего три раза.

Другой опрос, проведенный центром RealClearPolitics, также показывает, что Трамп опережает Байдена на всех шести ключевых полях сражений, причем бывший президент лидирует с разницей в диапазоне от 0,2 процентных пункта в Мичигане до 5,7 процентных пункта в Неваде. Явное большинство избирателей в шести опрошенных штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Миннесоте, Неваде и Пенсильвании - заявили, что не одобряют деятельность Байдена на посту президента, при этом рейтинг доверия ему колеблется от 35 процентов в Джорджии до 39 процентов в Мичигане и Пенсильвании. Опрос показал, что двумя главными темами, которые волнуют американских избирателей, являются экономика и миграция.

Байден и Трамп планируют встретиться в своих первых дебатах сезона всеобщих выборов 27 июня в Атланте. Выборы президента США пройдут 5 ноября этого года.