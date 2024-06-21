Новый генсек НАТО рассказал, когда планирует вступить в должность

Уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что его назначение на пост генсека НАТО будет официально оформлено на следующей неделе. Как сообщает NOS, Рютте заявил, что планирует приступить к «усердной работе» через три месяца.

© globallookpress

Рютте сменит действующего генсека альянса Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года. Кандидатуру 57-летнего Рютте 20 июня утвердили все 32 члена НАТО. Первоначально против этого назначения выступали Турция, Венгрия и Румыния. Сообщалось, что официальное одобрение он получит на саммите НАТО в июле.

В беседе с NOS Рютте рассказал, что продолжит жить в Гааге после начала работы в НАТО. Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев планирует отдыхать.