Трамп получил 2 миллиона долларов биткоинами на предвыборную кампанию

Предполагаемый кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил два миллиона долларов биткоинами на предвыборную кампанию.

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Как сообщает Reuters, эти средства были выделены братьями-близнецами, миллиардерами Тайлером и Кэмероном Уинклвосс.

Каждый из них пожертвовал по одному миллиону долларов в биткоинах для поддержки предвыборной кампании Трампа. Ранее газета The New York Post сообщила о том, что в мае кампания республиканца, особенно после вынесения приговора, получила рекордные 141 миллионов долларов в качестве пожертвований. При этом штаб Трампа с мая начал принимать биткоины от долларов. Штаб демократа Байдена в мае заручился 76 миллионами долларов от своих спонсоров.

В отдельном заявлении Тайлер Уинклвосс отметил, что администрация Байдена "открыто объявила войну криптовалюте", в то время, как Трамп за время своего президентства "выступал за биткоин, за криптовалюту и за бизнес".

Ранее сообщалось, что согласно новому опросу, Дональд Трамп опережает Джо Байдена в шести штатах, где, по традиции, определяется исход выборов главы государства в США. Опросы центра Emerson College и издания The Hill показывают, что 45-й президент опережает Байдена в Аризоне (в соотношении 47 к 43 процентам опрошенных), Джорджии (45 к 41 проценту), Мичигане (46 к 45 процентам), Неваде (46 к 43 процентами), Пенсильвании (47 к 45 процентам) и Висконсине (47 к 44 процентам).