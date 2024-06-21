Пока вы спали: обещание Трампа по Украине и новые санкции Японии против РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Солдаты КНДР в третий раз за месяц пересекли границу с Южной Кореей

Северокорейские военнослужащие 20 июня пересекли границу с Южной Кореей и вернулись на свою территорию после предупредительных выстрелов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Солдаты КНДР пересекли военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны. Южнокорейская сторона с помощью аппаратуры оповестила нарушителей, сделав предупредительные выстрелы.

Солдаты Корейской народной армии вернулись на свою территорию и продолжили заниматься работой вплоть до ночи.

Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России

Японские власти расширили санкционные списки в отношении России, добавив 11 физических лиц и 42 организации, а также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая и ОАЭ, сообщает ТАСС.

В опубликованные списки попали, в частности, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ.

Санкции, предусматривающие заморозку активов в случае их обнаружения, затронули также главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, главного конструктора компании «Союз» Мкртича Окрояна.

В санкционные списки также попала министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Politico: США разрешили удары их оружием по силам РФ, атакующим через границу с Украиной

Американские власти посчитали допустимым применение поставляемых Украине американских вооружений для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Как заявили американские должностные лица, Вашингтон заявил Киеву, что он может применять поставляемые США вооружения для ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только в районе вблизи Харькова.

Раньше американские власти утверждали, что разрешение распространяется лишь на территорию России вблизи Харьковской области.

Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву

Экс-глва США Дональд Трамп пообещал, что, если он победит на предстоящих выборах, никогда не отправит американских военных на Украину, сообщает ТАСС.

«Да, я это гарантирую, я не сделаю этого» - сказал политик.



Бывший президент также отметил, что именно разговоры о вступлении Украины в НАТО привели к конфликту.

Российские спортсмены завоевали 21 золотую медаль в седьмой день Игр БРИКС

Спортсмены из России выиграли 21 золотую, 14 серебряных и 11 бронзовых наград в седьмой соревновательный день Игр БРИКС в Казани, сообщает ТАСС.

Сборная РФ обеспечила себе первое место в общем зачете, выиграв по итогам семи дней 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовых медалей.

На втором месте идет команда Белоруссии (34-56-70). Замыкают тройку китайцы (17-17-12).

21 июня на Играх БРИКС разыграют 50 комплектов наград.