Япония и Южная Корея обсудят новые санкции против РФ и КНДР

Высокопоставленные представители финансовых ведомств Японии и Южной Кореи проведут 25 июня в Сеуле консультации, на которых, в частности, обсудят вопрос дальнейших санкций в отношении России и КНДР. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo. О самом факте предстоящих консультаций на пресс-конференции в Токио объявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

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По данным Kyodo, на этой встрече стороны обменяются мнениями о методах, которыми можно нарушить приток финансовых средств в Россию и КНДР. Эти меры предполагается принять в ответ на заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Япония решила ввести санкции против 41 компании из России

Правительство Японии в пятницу расширило санкционные списки в отношении РФ, добавив туда 11 физических лиц и 42 организации из России. В них внесены также 11 иностранных компаний из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Южная Корея, как сообщало информационное агентство Yonhap, также намерена расширить список санкций в отношении организаций, судов и физических лиц, которые якобы причастны к "торговле оружием и нефтью" между Россией и КНДР.