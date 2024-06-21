США и Южная Корея назвали угрозой собственной безопасности договор РФ и КНДР

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР якобы представляет угрозу для безопасности их государств. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Стороны считают, что укрепление военного и экономического сотрудничества России и Северной Кореи посредством договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является серьезной угрозой миру и стабильности Корейского полуострова и региона и для безопасности Республики Корея и США", - заявили в Сеуле. Чо Тхэ Ёль и Блинкен провели разговор с помощью средств связи 20 июня.



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Главы дипломатических ведомств также обсудили предложения в ответ на итоги саммита РФ и КНДР. Чо Тхэ Ёль рассказал о новых санкциях и расширении экспортного контроля в отношении поставок в Россию, он утверждал, что прямое или косвенное содействие в наращивании военной силы КНДР противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

Госсекретарь США сказал, что в Вашингтоне "активно рассматривают" различные варианты по реагированию на "угрозы со стороны России и Северной Кореи миру и стабильности на планете и на Корейском полуострове".

19 июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны могут выступать только "потенциальные агрессоры".