Япония вводит санкции против 11 компаний за обход санкций против РФ

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство Японии одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт, а также за то, что они имеют отношение к обходу санкций - против организаций и компаний из третьих стран введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт. Хаяси добавил, что это 11 компаний, имеющих отношений к Китаю, Индии, Казахстану, ОАЭ, Узбекистану До этого стало известно, что в 14-й пакет санкций Евросоюза войдет запрет на использование европейскими компаниями, действующими за пределами России, напрямую подключаться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

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20 июня стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.