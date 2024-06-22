Премьер-министр Франции Габриэль Атталь исключил отставку президента республики Эмманюэля Макрона после внеочередных парламентских выборов.

"Каким бы ни был результат, президент останется на посту. Единственный вопрос - кто станет премьер-министром и получит большинство в парламенте", - сказал Атталь в интервью газете Le Parisien.



Премьер считает, что "Франция находится на перекрестке истории". "Необходимо вернуться к главному - ее ценностям", - отметил глава правительства.

Он также выразил уверенность, что президентская коалиция, занимающая третье место в рейтингах, все равно одержит победу на внеочередных выборах.

"Да, мы начали с дальней позиции, но мы боремся. Две недели назад у нас было 14%, а сейчас 20-22%. Динамика на нашей стороне", - указал Атталь.



По словам премьера, "исследования показывают, что во втором туре левому альянсу будет сложнее выиграть, чем президентской коалиции".

Ранее глава парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выразила мнение, что урегулирование политического кризиса во Франции на фоне падения популярности президентской партии "Ренессанс" может потребовать отставки Макрона.

Во Франции рассказали о конце «макронизма»

9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, второй - 7 июля.