Трамп дал обещание по поводу американских военных для Киева

Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал, что, если победит на предстоящих выборах президента, то никогда не отправит американских военных на Украину, сообщает ТАСС.

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Так политик ответил на вопрос, может ли он гарантировать, что несмотря ни на что военных США не будет на украинской земле.

Бывший президент также отметил, что именно разговоры о вступлении Украины в НАТО привели к конфликту.

«В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящая проблема для России. Я слышал это уже давно и думаю, что именно поэтому началась эта война», — заявил Трамп.



Он подчеркнул, что действующий президент США Джо Байден говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Также Трамп выразил уверенность, что война США с Китаем маловероятна.

«Я думаю, это не неизбежно. Я думаю, это маловероятно», — сказал он.



Политик подчеркнул, что отношения между странами не налаживаются из-за неграмотной политики Байдена.