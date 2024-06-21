Трамп дал обещание по поводу американских военных для Киева
Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал, что, если победит на предстоящих выборах президента, то никогда не отправит американских военных на Украину, сообщает ТАСС.
Так политик ответил на вопрос, может ли он гарантировать, что несмотря ни на что военных США не будет на украинской земле.
Бывший президент также отметил, что именно разговоры о вступлении Украины в НАТО привели к конфликту.
«В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящая проблема для России. Я слышал это уже давно и думаю, что именно поэтому началась эта война», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что действующий президент США Джо Байден говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Также Трамп выразил уверенность, что война США с Китаем маловероятна.
«Я думаю, это не неизбежно. Я думаю, это маловероятно», — сказал он.
Политик подчеркнул, что отношения между странами не налаживаются из-за неграмотной политики Байдена.