Заявления западных партнеров, которые подвергают критике сотрудничество грузинского руководства с компанией из КНР, являются двойным стандартом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

Он сказал, что считает нечестным «отношение конкретных партнеров».

«Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас», — указал премьер-министр.



Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган заявила, что коммунистическая партия КНР владеет большим пакетом в компании, которая должна построить первый глубоководный порт Анаклия в Грузии. По словам дипломата, коммунистическая партия Китая финансирует армию России.

В 2023 году Тбилиси и Пекин перешли на стратегическое партнерство. Тогда Грузия ввела безвизовый режим для китайских граждан, а в мае 2024 года КНР запустила безвиз для граждан Грузии. Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.