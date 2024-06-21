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Грузия ответила на критику США из-за сотрудничества с КНР

Заявления западных партнеров, которые подвергают критике сотрудничество грузинского руководства с компанией из КНР, являются двойным стандартом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе.

Грузия ответила на критику США из-за сотрудничества с КНР
© ТАСС

Он сказал, что считает нечестным «отношение конкретных партнеров».

«Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас», — указал премьер-министр.

Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган заявила, что коммунистическая партия КНР владеет большим пакетом в компании, которая должна построить первый глубоководный порт Анаклия в Грузии. По словам дипломата, коммунистическая партия Китая финансирует армию России.

В 2023 году Тбилиси и Пекин перешли на стратегическое партнерство. Тогда Грузия ввела безвизовый режим для китайских граждан, а в мае 2024 года КНР запустила безвиз для граждан Грузии. Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.

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Ираклий Кобахидзе
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