Зеленский велел заняться развитием на Украине солнечной энергетики

Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии на Украине в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами. В частности, он рассчитывает на энергию солнца.

Как рассказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, правительству поручено немедленно представить максимально благоприятную программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии.

"Четкий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту - четкий срок завершения работ", - отметил Зеленский, подчеркнув, что нужно ускоряться исполнителям на каждом уровне.

Он также распорядился обеспечить альтернативные источники энергообеспечения на всех общественных и административных объектах, а также на объектах критической инфраструктуры.

В июне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что больше 70% тепловых электростанций Украины выведены из строя. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что предприятие потеряло порядка 86% генерирующих мощностей.

Как отметил член наблюдательного совета энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко, Украине не удастся восстановить работу всех объектов энергетики до зимы. По его словам, уже не осталось ни одной целой теплоэлектростанции - все или в разной степени повреждены, или вовсе полностью разрушены.

По данным главы минэнерго Украины Германа Галущенко, ущерб украинской энергетике от российских ударов уже превысил миллиард долларов.