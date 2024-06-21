Гендиректор American Airlines заявил, что разочарован высадкой темнокожих

Генеральный директор American Airlines Роберт Исом заявил, что разочарован ситуацией с высадкой из самолета темнокожих пассажиров из-за жалобы на якобы "неприятный запах тела". Об этом сообщает The Hill.

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В публикации отмечается, что в мае 2024 года трое темнокожих мужчин подали в суд на авиакомпанию American Airlines. Они утверждают, что их и других темнокожих пассажиров в январе высадили из самолета из-за жалобы. Исом подчеркнул, что невероятно разочарован произошедшим, а также нарушением правил компании, что противоречит ценностям American Airlines.

Он подчеркнул, что авиакомпания не выполнила свои обязательства и подвела своих клиентов. По словам главы AA, компания планирует сотрудничать Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и другими организациями по защите гражданских прав для того, чтобы извлечь уроки из этого инцидента.

До этого авиакомпания American Airlines уволила команду юристов, которые обвинили девятилетнюю девочку в том, что она попала на скрытую камеру, установленную бортпроводником в туалете самолета.