В Кувейте ввели веерные отключения электроэнергии на фоне жары

Власти Кувейта были вынуждены ввести веерные отключения электричества в нескольких районах страны, поскольку энергетическая инфраструктура не справляется с возросшими из-за экстремальной жары нагрузками.

Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии заявило в среду, что отключения будут длиться от одного до двух часов в сутки. Ведомство также призвало абонентов ограничить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки. На следующий день министерство распространило уведомление, содержащее список столичных районов и населенных пунктов, для которых вводятся веерные отключения электроэнергии на один или два часа в промежуток с 11:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Всего в списке указано около 60 районов, большая часть которых расположена в столице страны.

Кувейт занимает шестое место в мире по доказанным запасам нефти. Согласно данным ОПЕК, по состоянию на 2023 год запасы нефти Кувейта оценивались примерно в 101,5 млрд баррелей, или около 6% от мировых. Добыча нефти в Кувейте по итогам 2023 года составила около 2,8 млн баррелей нефти в сутки. Страна также обладает значительными запасами природного газа, которые в настоящее время активно разрабатываются для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Вместе с тем устаревшая энергетическая инфраструктура Кувейта считается наиболее проблемной в регионе Персидского залива, где другие аравийские монархии не прибегают к веерным отключениям. В последние дни температура воздуха в Кувейте достигает 51 градуса по Цельсию, создавая условия, в которых инфраструктура не может обеспечить достаточный объем генерации электроэнергии.