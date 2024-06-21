Зеленский назвал замену электроэнергии на Украине

Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии на Украине в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами, в том числе заявил, что рассчитывает на солнечный источник энергии.

Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, правительству было поручено «немедленно» представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии.

«Чёткий план достройки всех защитных сооружений для энергетики, и по каждому такому объекту — чёткий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — сказал Зеленский.



Ранее Зеленский заявил, что Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации.

Также в Укрэнерго сообщили, что на Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС.