«Страна»: офицеры пожаловались Зеленскому на захват госохраны его телохранителем

Десять украинских офицеров обвиняют исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти в департаменте. Военнослужащие направили письмо с жалобами на главу департамента президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает иностранное издание.

«Офицеры считают, что действия и.о. главы УГО могут привести к тому, что „враг сможет беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию с применением взрывных устройств по отношению к президенту Украины...“. По утверждению подписантов, Донец без объяснения причин отправил часть сотрудников в резерв и предписал пройти медкомиссию, а некоторых перевел в департамент», — пишет «Страна».



В мае Зеленский уволил начальника управления госохраны Сергея Рудя, занимавшего эту должность с ноября 2019 года. По мнению офицеров, его заместитель Донец самостоятельно издал приказ, позволивший ему возглавить департамент. Военнослужащие посчитали это незаконным.