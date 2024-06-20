На Украине назвали главных игроков для урегулирования конфликта

Странами, которые урегулируют конфликт на Украине, будут РФ и США, считает украинский политолог Константин Бондаренко. Его слова приводит РИА Новости.

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«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день не является игроком в этой войне. Вопрос будет решаться в дипломатическом ключе между Россией и Соединенными Штатами, возможно, с учетом мнения Великобритании», — сказал он.



Вместе с этим эксперт допустил, что заморозка конфликта выглядит самым вероятным исходом конфликта.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира. Он также добавил, что Запад готов говорить с РФ лишь при условии отвода российских сил.