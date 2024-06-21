Politico: США не меняли концепцию трансграничных ударов ВСУ по районам России

США не изменили свою политику, разрешив Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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По их словам, выступление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана по поводу применения американского оружия по территории РФ не содержит в себе изменения политики с момента принятия решения о Харькове. Издание подчеркивает, что изначально данный шаг подразумевался только в контексте продолжающегося харьковского наступления с российской стороны. Он не исключает возможности нанесения удара в ответ на другие трансграничные атаки, говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты никоим образом не меняли свою политику в отношении использования американских ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов этим вооружением только приграничными с Харьковской областью районами.