Грузия назвала имена испортивших ее отношения с США и ЕС дипломатов

Бывшие послы Америки и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Хартцель персонально ответственны за ухудшение отношений Тбилиси с Западом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нам нужны перезагрузка и оздоровление отношений на всех направлениях, включая Америку и ЕС, это наш главный сигнал партнерам», – сказал он.



По его словам, «очень много было испорчено в период работы бывших послов Америки и Евросоюза Келли Дегнан и Карла Хартцеля».

«Но все можно перезагрузить и оздоровить», – сказал Ираклий Кобахидзе.



При этом глава грузинского кабмина призвал западных партнеров к «встречным шагам».

«Мы готовы к консультациям по всем темам, – сказал он. – Уверен, что оздоровление ситуации в регионе, в мире позитивно отразится на наших отношениях с ЕС и США».



Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что его страна станет членом Евросоюза к 2030 году.