Стало известно о задержании знаменитости по делу о смерти Мэттью Перри

По делу о смерти Мэттью Перри задержали его звездную знакомую. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Портал напомнил, что расследование обстоятельств смерти актера было начато полицией Лос-Анджелеса в мае. В нем также участвуют Управление по борьбе с наркотиками США и Служба почтовой инспекции. Причиной расследования стало то, что в крови Перри обнаружили высокий уровень кетамина. Изначально считалось, что он связан с лечением актера от алкогольной зависимости, но теперь правоохранители склоняются к версии, что его могли убить.

Таким образом под подозрения попала звездная знакомая Перри, с которой он познакомился в реабилитационном центре. Все, что о ней известно это то, что она состоит в браке с популярным актером. Женщину несколько раз допрашивали и провели обыски в ее доме, откуда изъяли ее iPhone и ноутбук.

Сама подозреваемая уверяет, что не имеет никакого отношения к смерти Перри. В настоящее время ее отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, что Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело нашли в джакузи его собственного дома в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал кетамин, который привел к сердечному приступу.