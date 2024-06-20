В Таджикистане запретили носить хиджаб

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о запрете ношения хиджаба. Об этом пишет Asia-Plus.

Отмечается, что целью закона является предотвращение суеверий и фанатизма в таджикском обществе. За несоблюдение запрета на ношение хиджаба предусмотрен штраф.

Верхняя палата парламента Таджикистана 20 июня приняла поправки в закон «Об упорядочении традиций и обрядов». Теперь в стране запрещены «ввоз, продажа и ношение в общественных местах одежды, которая чужда национальной культуре». Отмечается, что такие действия направлены на защиту национальных ценностей и предотвращения экстремизма.

В мае глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России. Ответственные лица из Госдумы отреагировали на эту инициативу. Они призвали к обсуждению вопроса с участием представителей религиозного ислама и местных властей, подчеркивая важность уважения к различиям и разумному подходу к данной теме.

Вице-спикер Думы Владислав Даванков предложил дать регионам право запрещать ношение религиозной одежды, закрывающей лицо, в общественных местах и учебных заведениях.