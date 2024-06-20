Сенаторы США захотели внести РФ в список спонсоров терроризма

Американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) представили новую резолюцию о внесении России в список стран - спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине, а также на фоне прошедшего государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.

"Мы будем этого добиваться. Это двухпартийное решение. У нас есть и другие сторонники, и это приоритет для меня, поскольку я лично видел, что Россия делает на Украине", - сказал сенатор, объяснив свою позицию тем, что якобы "лично видел" действия России в рамках СВО. На пресс-конференции он также продемонстрировал фотографию со встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Он также полагает, что США таким образом смогут "открыть второй фронт" для воздействия на РФ.

Кроме того, сенатор выразил мнение, что американские власти летом и осенью должны будут "сосредоточиться на наращивании военного потенциала, а также на более агрессивных действиях против [российской] экономики и того, как ведется бизнес в России".

Законодатели уточнили, что проводят переговоры по поводу инициативы с представителями американской администрации.

"Я говорил об этой резолюции с администрацией, они действительно с пониманием относятся к нашим целям. Мы работали над некоторыми деталями, мы продолжаем с ними работать, но, думаю, пришло время двигаться дальше", - сказал Блюменталь.



Грэм добавил, что не считает предложенную меру провокационной, а также не слышал подобных оценок новой резолюции от американского Госдепартамента. Он также утверждал, что властям США необходимо пойти на такой шаг в свете заключения Россией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, которая уже фигурирует в составленном Вашингтоном перечне наряду с Ираном, Кубой и Сирией.

В Конгрессе США уже неоднократно предпринимались попытки способствовать внесению России в список стран - спонсоров терроризма, однако администрация отказывалась идти на такой шаг.