Главный кандидат на пост премьер-министра Франции Жордан Барделла в случае победы блока «Национальное объединение» не прекратит помогать Украине, несмотря на все заявления, написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, Барделла лишь говорит приятное избирателям, а его политика мало чем будет отличаться от курса, например, «правого» правительства Италии.

Это предвыборное полностью заявление. С одной стороны, Барделла говорит приятное избирателям: мы не будем вползать в войну с Россией. Чтобы избиратели голосовали за него. С другой стороны, Барделла говорит приятное и США, и глубинному государству Франции, и руководству НАТО и ЕС: мы будем продолжать участвовать в гибридной войне с Россией. Чтобы и США, и глубинное государство, и НАТО, и ЕС разрешили им победить на выборах, — написал Марков.



Накануне лидер французской партии «Национальное объединение» Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину. Также сообщалось, что партия «Республиканцы» (LR) в преддверии выборов в парламент Франции должна объединиться с фракцией крайне правой партии «Национальное объединение» (RN). Лидер политсилы Эрик Сьотти отметил, что уже провел переговоры с главой RN Жорданом Барделлой и бывшим кандидатом в президенты Марин Ле Пен.