Ротенбергов объявили в розыск на Украине

Согласно данным МВД Украины, российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги были объявлены в розыск. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документах украинского ведомства указывается, что Аркадия Ротенберга разыскивают из-за того, что с 17 августа 2022 года он скрывается от органов досудебного расследования. При этом Игорь Ротенберг был объявлен в розыск сразу по трем статьям: части 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»), части 3 статьи 209 («Легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем»), а также части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов и сборов»).

Ранее в России объявили в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского.