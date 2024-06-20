США направят помощника госсекретаря во Вьетнам на фоне визита Путина

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отправится во Вьетнам 21-22 июня, там он встретится с руководством страны, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Ожидается, что Критенбринк проведет переговоры с «представителями правительства Вьетнама», чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона реализации двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничеству с Вьетнамом в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.

В Госдепе добавили, что дипломат также подтвердит поддержку со стороны США сильного, независимого, устойчивого и процветающего Вьетнама. В рамках визита будет поднят вопрос о подготовке к министерским встречам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут во Вьентьяне (Лаос) в следующем месяце.

Напомним, Вьетнам посетил президент Владимир Путин, в рамках его визита стороны подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве.