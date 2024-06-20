Белый дом обеспокоили договоренности между Россией и КНДР

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не удивлены, но обеспокоены договоренностями между Россией и КНДР. Об этом сообщает "Прайм".

По его словам, Белый дом ожидал такого развития событий, но все равно относится к нему «со всей серьезностью». При этом Кирби считает, что договор с КНДР «доказывает бедственное состояние» и глубину международной изолированности России.

«Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами. <...> Безусловно эта договоренность вызывает озабоченность», — рассказал он.



Путин прокомментировал подписание договора с КНДР

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