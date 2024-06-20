Сунаку прочат небывалое поражение на выборах

До парламентских выборов в Британии остается всего две недели. И местные СМИ разразились прогнозами. Все они сходятся во мнении, что консерваторы во главе с премьером Риши Сунаком потерпят сокрушительное поражение. По данным центра Techne, которые приводит The Independent, Лейбористская партия может рассчитывать на 43 процента голосов избирателей (для сравнения, именно с таким результатом тори выиграли выборы в 2019 году), а Консервативная - лишь на 19 процентов (в два раза меньше, чем пять лет назад). И это еще довольно оптимистичная оценка.

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Согласно исследованию социологической службы YouGov, тори могут получить наименьшее количество мест со времен основания партии в 1834 году. Если бы выборы проходили сегодня, консерваторы заняли бы только 108 мест - в три раза меньше, чем они имеют сейчас. А главное, с каждым днем прогноз для партии Сунака становится только хуже.

А вот Лейбористская партия Кира Стармера, напротив, готовится побить электоральные рекорды. Согласно опросам YouGov, ее представители могут занять до 425 мест в парламенте, то есть в два раза больше, чем в настоящее время. Социологическая и консалтинговая компания Savanta, исследования которой опубликовала The Daily Telegraph, ожидает еще более выдающегося результата - до 516 из 650 мест в Палате общин.

Консерваторам она оставляет всего 53 места. При таком раскладе Риши Сунак может стать первым действующим премьером в истории Соединенного Королевства, который потеряет свой депутатский мандат по итогам выборов. С аналогичными рисками сталкиваются заместитель премьера Оливер Дауден, министр внутренних дел Джеймс Клеверли, министр обороны Грант Шэппс, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, министр финансов Джереми Хант, те тяжеловесы, которые могли бы претендовать на роль нового лидера Консервативной партии. В связи с этим британские СМИ даже не рискуют гадать, кто займет это место.

Опубликованные прогнозы отражают недовольство британцев работой Сунака на посту главы правительства. Согласно недавнему опросу, 72 процента жителей королевства критически относятся к его действиям. Довольны только около 21 процент респондентов. Это самый большой разрыв между этими двумя показателями за время премьерства Сунака. Кстати, аналогичное отношение у британцев и к самой Консервативной партии.

Если бы выборы проходили сегодня, партия Сунака получила бы в три раза меньше мест, чем имеет сейчас.

Грядущему поражению тори также могут способствовать последние скандалы. Несколько членов Консервативной партии оказались под следствием Комиссии по азартным играм. Дело в том, что они, используя инсайдерскую информацию, делали ставки на дату предстоящих выборов еще до того, как Сунак объявил об их назначении, и даже на итоги голосования 4 июля. В скандале оказались замешаны личный секретарь премьера в парламенте Крейг Уильямс, один из полицейских, охранявший Сунака, а главное - руководитель предвыборной кампании тори Тони Ли.

Выяснилось, что его супруга Лора Сондерс находится под следствием за то, что она сделала ставку на итоги всеобщих выборов. И Тони Ли был вынужден уйти в "отпуск". В итоге консерваторы, и так отстающие от лейбористов в рейтингах популярности, остались без главы предвыборной кампании.

Либеральные демократы (третья по популярности сила в Британии) призвали провести полное расследование скандала. Они назвали позором, что консервативные политики больше сосредоточены на получении быстрой прибыли, а не на потребностях страны.