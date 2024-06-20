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В Конгрессе США заявили об отсутствии у Байдена стратегии по Украине

У американского лидера Джо Байдена нет никакой стратегии по конфликту на Украине, кроме дальнейшей военной поддержки Киева, заявил член палаты представителей конгресса США Майк Уолтц. RT на русском

«От Байдена и его администрации не прозвучало ни одной четкой стратегии, нет никакой цели, кроме заявлений о продолжении помощи Украине как можно дольше», — рассказал конгрессмен. Lenta.ru

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Байден стремится продолжить украинский конфликт в преддверии президентских выборов в стране. Газета.Ru

В Конгрессе США заявили об отсутствии у Байдена стратегии по Украине
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