Германия выступила против жестких мер при обсуждении нового пакета санкций против РФ

Власти Германии выступали против введения жестких мер при обсуждении 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, тот факт, что страны ЕС долго не могли согласовать новый перечень ограничительных мер, отчасти связан с позицией Германии по этому вопросу. Так, Берлин выражал беспокойство и настаивал на внесении изменений в содержание санкционного пакета. Со ссылкой на неназванных дипломатов агентство отмечает, что руководство ФРГ в первую очередь требовало смягчения жестких мер против обхода антироссийских санкций, которые ЕС планирует представить в 14-м пакете.

Отмечается, что позиция Берлина, вероятно, обусловлена его желанием избежать финансовых потерь и чрезмерных административных расходов, которые может повлечь ужесточение наказания за обход санкций. На этом фоне неназванный чиновник из ЕС назвал Германию "новой Венгрией", имея в виду, что Будапешт в прошлом неизменно выступал против введения ограничительных мер в отношении РФ, что затягивало принятие соответствующих решений в ЕС.

Послы государств - членов Евросоюза 20 июня согласовали 14-й пакет санкций в отношении РФ, который включает запрет на транзит российского сжиженного природного газа через порты сообщества. Теперь он должен быть одобрен министрами всех государств ЕС, после чего будет опубликован и вступит в силу. Еврокомиссия стремится символически ввести его в действие до намеченного на 25 июня начала переговоров о приеме Молдавии и Украины в ЕС.