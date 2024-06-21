МИД Южной Кореи вызовет российского посла из-за договора РФ и КНДР

Посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызовут в МИД страны, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

В ведомстве дипломату донесут позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным РФ и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон, отмечает агентство.

Путин не исключил отправку оружия в КНДР

В частности, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн подчеркнет, что военное сотрудничество России с КНДР является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих деятельность, которая могла бы способствовать наращиванию вооружений Пхеньяна.

Кроме того, послу дадут понять, что Сеул предоставит Украине вооружение в ответ на подписание Москвой договора.

Ранее Yonhap сообщил, что власти Южной Кореи ужесточат санкции в отношении России с помощью введения новых ограничений на поставки товаров. Список запрещенных к экспорту позиций, созданный в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году, расширят на 243 позиции. Всего в нем будут находиться 1402 категории товаров.