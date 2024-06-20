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В Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, намеревался заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на секретные документы правительства ФРГ.

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СМИ: Запад все больше склоняется к переговорам с Россией

Президент России Владимир Путин выступил с мирными предложениями, но власти США усилили эскалацию, разрешив использовать американское оружие для ударов по территории России, пишет The American Conservative. Издание подчеркивает, что вопреки позиции Джо Байдена многие на Западе начали склоняться к переговорам.

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В ЦБ заговорили о резком повышении ключевой ставки

Банк России может в июле 2024 года существенно повысить ключевую ставку, если получит убедительные статистические данные реализации альтернативного сценария в экономике, следует из материалов регулятора.

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Зеленский дал обещание украинцам

Украинские власти «готовят решения», которые помогут стране решить ряд проблем с энергообеспечением граждан к началу отопительного сезона. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил Владимир Зеленский.

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Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь команда с 1506,58 очка занимает 33-е место.

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Захарову удивила скорость принятия закона об иноагентах в Канаде

Грузинской оппозиции следует обратить внимание на «невиданную» скорость приятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Тимур Иванов заявил, что он безработный

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере Тимур Иванов больше не занимает должность замминистра обороны России. Об этом он заявил в зале суда в четверг, 20 июня.

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Эксперт отреагировал на информацию о запрете продаж китайских Zeekr в РФ

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Автоэксперт Олег Мосеев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о запрете поставок электромобилей китайского бренда Zeekr в Россию, а также оценил перспективы бренда на отечественном авторынке.

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МОК заменил фото не допущенного до ОИ россиянина на официальном сайте Игр-2024

Международный олимпийский комитет заменил фото не допущенного до Олимпиады Абдулрашида Садулаева на обложке раздела борьбы на официальном сайте Игр-2024 в Париже.

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Москвичам ответили, что делать, если на авто упало дерево

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При падении дерева на машину не стоит убирать с нее ветки, щепки, обломки дерева. Первое, что нужно сделать, - обратиться в полицию для фиксации повреждений, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество.

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