В Латвии решили обязать россиян сдавать экзамен по латышскому для ВНЖ

В Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом сообщает портал Delfi. Lenta.ru

По данным СМИ, сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о миграции, которые обязывают граждан России, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать экзамен на знание госязыка для сохранения права на постоянное проживание в стране. Российская газета

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы. ТАСС