Президент Румынии снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отзыве своей кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации президента пишет РИА Новости.
Ранее нынешний Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что не собирается работать генеральным секретарем после сентября 2023 года. Однако найти ему преемника странам НАТО не удалось из-за разногласий, и полномочия действующего секретаря были продлены на год.
По данным СМИ, назначение нового генсека НАТО ожидалось 4 апреля, в день 75-летия альянса. На этот пост претендовали премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис. Однако единодушной поддержки 32 стран к тому моменту добиться не удалось.
По данным пресс-службы президента Румынии, в конце прошлой недели он проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры.
«Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета национальной обороны высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов», - говорится в сообщении.
Таким образом, премьер Нидерландов Марк Рютте остался единственным претендентом на пост генсека Североатлантического альянса.
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Ранее Турция согласилась с тем, что новым генсеком НАТО станет Марк Рютте. Она была одной из последних стран НАТО, которые еще не выразили поддержку премьеру Нидерландов.