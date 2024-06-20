Президент Румынии снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отзыве своей кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации президента пишет РИА Новости.

© globallookpress

Ранее нынешний Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что не собирается работать генеральным секретарем после сентября 2023 года. Однако найти ему преемника странам НАТО не удалось из-за разногласий, и полномочия действующего секретаря были продлены на год.

По данным СМИ, назначение нового генсека НАТО ожидалось 4 апреля, в день 75-летия альянса. На этот пост претендовали премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис. Однако единодушной поддержки 32 стран к тому моменту добиться не удалось.

По данным пресс-службы президента Румынии, в конце прошлой недели он проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры.

«Президент Клаус Йоханнис попросил членов Совета национальной обороны высказать свое мнение по кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, они высказались за поддержку Румынией кандидатуры премьер-министра Нидерландов», - говорится в сообщении.



Таким образом, премьер Нидерландов Марк Рютте остался единственным претендентом на пост генсека Североатлантического альянса.

Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал договор РФ и КНДР

Ранее Турция согласилась с тем, что новым генсеком НАТО станет Марк Рютте. Она была одной из последних стран НАТО, которые еще не выразили поддержку премьеру Нидерландов.