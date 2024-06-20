Президент России Владимир Путин выступил с мирными предложениями, но власти США усилили эскалацию, разрешив использовать американское оружие для ударов по территории России, пишет The American Conservative. Издание подчеркивает, что вопреки позиции Джо Байдена многие на Западе начали склоняться к переговорам.

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Как отмечает издание, западные лидеры осознавали, что их агрессивная политика после холодной войны может спровоцировать украинский кризис. В 2008 году администрация Джорджа Буша-младшего выступила за расширение НАТО на Грузию и Украину. Офицер национальной разведки Фиона Хилл предупреждала Буша, что Москва воспримет это как провокацию и пойдет на «упреждающие военные действия».

Уильям Бернс, посол Буша-младшего в России и директор ЦРУ при Джо Байдене, направил знаменитую телеграмму, предупреждающую, что «вступление Украины в НАТО станет самой яркой из всех красных линий для российской элиты». В марте 2022 года Владимир Зеленский говорил, что Украина готова на нейтралитет и безъядерный статус, но США помогли сорвать российско-украинские переговоры.

Начавшийся конфликт стал катастрофой для Украины, подчеркивает издание. Громкие предсказания 2022 года об успехе Киева не оправдались, как и более поздние надежды на украинское наступление.

По версии The American Conservative, здравомыслящие западные чиновники все чаще признают, что переговоры в итоге будут необходимы. Для многих из них цель Запада изменилась: теперь это не обеспечение военного успеха Киева, а лишь усиление украинских рычагов на переговорах.

Зеленский дал обещание украинцам

В следующем году Киев вряд ли окажется в более сильной позиции. Российская армия многочисленна, кроме того, страна производит больше оружия, чем Украина. Автор The American Conservative считает, что западные страны должны заложить основу для переговоров уже сегодня, пока позиция Украины не ухудшилась еще ощутимее.