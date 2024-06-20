Украина может принять участие в китайском «мирном саммите» вместе с РФ

Киев может принять участие в саммите по урегулированию ситуации на Украине, если он будет организован Китаем. Об этом заявила посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, пишет South China Morning Post.

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«Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих воюющих сторон», - заявила дипломат.



При этом Екатерина Зеленко особо оговорила, что переговоры должны быть основаны на правилах и принципах, закрепленных в Уставе ООН и международном праве.

15-16 июня в Швейцарии прошел «мирный саммит» по Украине. В нем приняли участие представители более 90 стран и ряда международных организаций, при этом Россию на конференцию не пригласили. Не было в Бургенштоке и президента США Джо Байдена, а также председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силва. Ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, ЮАР, Ватикан, отказались подписать итоговое коммюнике.

В Кремле оценили результативность конференции по Украине в Швейцарии как стремящуюся к нулю. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, можно давать субъективное, можно объективное мнение, но о какой-то результативности говорить не получается.