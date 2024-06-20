На охранника Байдена напал вооруженный грабитель

В американском городе Тастин, штат Калифорния, злоумышленник напал на охранника президента США Джо Байдена. Об этом сообщает KABC-TV.

Агент Секретной службы США сопровождал Джо Байдена в Калифорнии во время предвыборного мероприятия, в котором также участвовали бывший президент США Барак Обама, актер Джордж Клуни, актриса Джулия Робертс и телеведущий Джимми Киммел.

Нападение произошло в нерабочее время. Вооруженный грабитель отобрал у агента сумку, угрожая ему пистолетом. Агент пытался стрелять, однако злоумышленнику удалось скрыться. Остается неизвестным, получил ли он ранение.

Позднее украденную сумку нашли сотрудники полиции. Она была брошена недалеко от места происшествия.

Ранее стало известно, что овчарка президента США Джо Байдена снова покусала агента Секретной службы. Когда он подошел к Байдену, пес укусил его за левую руку через пиджак.