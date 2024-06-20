Таблички с заповедями появятся в школах Луизианы

Таблички с десятью заповедями появятся во всех образовательных учреждениях американского штата Луизиана. Как сообщает ABC News, соответствующий закон подписал губернатор-республиканец Джефф Лэндри.

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Согласно закону, каждое финансируемое государством образовательное учреждение, в том числе детсады, школы и университеты, обязаны вывесить табличку с десятью заповедями. Их изготовление будет проводиться на частные деньги, а появиться они должны к началу 2025 года. Каждая табличка будет сопровождаться «контекстным пояснением» из четырех параграфов, которые объясняют, почему заповеди были «важной частью американского государственного образования на протяжении почти трех столетий».

Комментируя законопроект, губернатор отметил, что если уважать верховенство закона, то следует начать с «главного законодателя» — Моисея. Вместе с тем правозащитники уже назвали закон антиконституционным. В частности, организация «Объединенные американцы за отделение церкви от государства» и Фонд свободы от религии утверждают, что закон не позволит детям, придерживающимся разных религиозных убеждений, чувствовать себя в безопасности в школе.