Европа на данном этапе не способна на ведение переговоров с Россией, так как не смогла вернуть доверие Москвы. О неготовности европейских стран к диалогу заявил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти в интервью на Youtube-канале издания Le Figaro. Lenta.ru

Де Глиниасти напомнил, что Европа потеряла доверие России в связи с провалом Минских соглашений. Тогда вместо попыток наладить отношения с Москвой, главы европейских стран предпочли начать активно помогать Украине, в результате чего вопрос переговоров полностью потерял свою актуальность. Российская газета

«Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров», — заявил де Глиниасти. RT на русском