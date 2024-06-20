Обзор иноСМИ: сотни погибших в Мекке и будущее мирного плана Путина

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«БРИКС против гегемонии Запада»

Малайзия планирует присоединиться к быстрорастущему межправительственному блоку БРИКС. Как пишет газета New Straits Times, голос Глобального Юга долгое время оставался неуслышанным, но блок БРИКС способен это изменить.

Многие считают, что эта группа призвана бросить вызов Западу, но в Малайзии с этим не согласны, отмечает газета. New Straits Times отмечает, что БРИКС лишь выступает против западной гегемонии. Все, чего хотят члены этого блока, - чтобы их интересы были справедливо выслушаны на мировой арене. Главная всемирная организация - ООН - сейчас является местом, где голос Юга постоянно заглушается. БРИКС же может стать не только рупором Глобального Юга, но и обеспечить финансирование стран. Именно для этого блок создал Новый банк развития, который не навязывает «ужасающие условия» по примеру Международного валютного фонда или Всемирного банка при выдаче кредитов.

«Путин в КНДР: символический акт отделения России от Запада»

Впервые за последние 24 года президент России посетил Пхеньян, столицу Северной Кореи. Этот визит исторически значим в контексте окончательного отделения России от Запада, пишет хорватское издание Advance.

Вражда России и западных стран усиливалась годами, но президент РФ Владимир Путин все же не посещал КНДР, одну из главных стран-антагонистов Запада, отмечает Advance. По версии издания, ранее в России учитывали, что США считают Северную Корею одной из самых больших угроз (из-за ядерных амбиций Пхеньяна) - визит на высоком уровне в Вашингтоне могут расценить как провокацию и эскалацию. Advance считает, что отношения между Западом и Россией медленно восстановятся, даже несмотря на украинский кризис, «если будет сделан шаг назад». Однако сейчас точки соприкосновения отошли на самый дальний план и отношения испортились «на поколения вперед».

Помогут ли F-16 Украине

ВСУ должны получить первые истребители F-16 в ближайшие несколько недель, но опрошенные Al Jazeera аналитики говорят, что это вряд ли изменит правила игры. Уральская компания «Форэс» уже объявила, что выплатит премию в 15 миллионов рублей первому российскому летчику, который собьет F-16. Как отмечает Al Jazeera, Россия также сможет запускать сверхзвуковые баллистические ракеты, чтобы уничтожать F-16 еще на земле.

F-16 был создан 50 лет назад, уже давно появились новые поколения истребителей, поэтому этот самолет вряд ли станет переломным моментом в конфликте, подчеркивает Al Jazeera. Воздухозаборник двигателя F-16 расположен слишком низко и может заглатывать камешки с выбоин на украинских взлетно-посадочных полосах. Эти условия также опасны для маленьких колес самолета. Но гораздо более серьезной проблемой Al Jazeera называет ракеты, которые Запад предоставит для украинских F-16. Эти ракеты, скорее всего, будут иметь дальность полета в 120 километров, тогда как российские ракеты могут поражать цель на расстоянии до 300 километров. Кроме того, обучение украинских пилотов F-16 длилось всего лишь шесть месяцев.

Количество погибших при паломничестве в Мекку превысило 1000

Количество паломников, погибших на пути в Мекку в Саудовской Аравии, превысило тысячу человек, сообщает AFP. Причиной гибели людей стала жара, достигавшая 52 градусов.

В 2024 году около 1,8 миллиона человек со всего мира, включая множество пожилых мусульман, приняли участие в многодневном паломничестве. Арабский дипломат заявил, что количество погибших египетских паломников выросло до как минимум 600 человек. За день до этого сообщалось о 300 погибших египтянах. Также среди жертв жары есть несколько россиян и 68 граждан Индии. Друзья и родственники многих паломников продолжают их поиски. Власти Саудовской Аравии заявили, что всего около 2700 человек получили тепловые удары.

«Украинцы могут пожалеть об отказе Киева от плана Путина»

Британский политолог Анатоль Ливен заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что сейчас условия России и Украины по мирному соглашению выглядят несовместимыми, но их все же можно «увязать» друг с другом. Украинское правительство требует возвращения к границам 1991, на что Россия никогда не пойдет. Кроме того, Киев отказывается соблюдать нейтральный статус, но приглашение в НАТО - дело не Украины, а действующих членов альянса, отметил Ливен.

Политолог добавил со ссылкой на украинских переговорщиков, что в феврале 2022 года Киев был согласен на постоянный договор о нейтралитете (позволяющий членство в ЕС, но не в НАТО) в обмен на гарантии безопасности со стороны всех членов Совбеза ООН. Украинцы отказывались признать Крым и Донбасс российскими, но были готовы принять фактический контроль России над этими регионами, отмечает Ливен. Недавние мирные предложения президента РФ Владимира Путина включали требование признать новые российские регионы и вывести с их территорий ВСУ. Украина отказалась, но в итоге мир все равно будет определяться реальной военной ситуацией на местах, заявил автор статьи. По его словам, если Киев потеряет еще больше территории, будущие поколения украинцев могут пожалеть, что власти не согласились на предложения Путина.